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Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yankıları devam ederken Yunan medyasının gözü menüdeydi! Krize neden olmuştu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 12:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi ve gündem maddelerinin yankıları devam ederken Yunan medyasının dikkatini davetteki menü çekti. Daha önce Yunanistan'da krize neden olan dönerin menüde olup olmadığı merak konusuydu. İşte ziyaretin detayları...

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yankıları devam ederken Yunan medyasının gözü menüdeydi! Krize neden olmuştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Bir yıl içerisinde dördüncü kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. İkili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların konuşulduğu görüşme sonrası verilen davetteki menü de Yunan medyasının gündemindeydi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan bölgenin geleceği, ticaret hacmi ve Kariye Camii konularına değinirken Miçotakis de Kariye Camii'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ORTAK BASIN TOPLANTISINDA GERİLİM

Miçotakis'in Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlamasının ardından Erdoğan, Miçotakis'in sözleri sonrasında "Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'a terör örgütü dersek acımasız bir yaklaşım olur" dedi.

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AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin döneri geleneksel ürün olarak tescil etmek için yaptığı başvuru Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Başvuru Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Daha önce de baklava, kokoreç, yoğurt vb. pek çok yiyeceklerin kendilerine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'daki haberlerde "Türkiye, Avrupa’da döner savaşını başlatıyor" başlıkları kullanıldı.

İŞTE MERAK EDİLEN MENÜ!

Krize neden olan dönerin Miçotakis için verilen akşam yemeği menüsünde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Menüde ise zeytinyağlı enginar, kuzu pirzola, fıstıklı kebap ve baklava ile helva yer aldı.

Menünün yanında yemekle ilgili dikkat çeken bir diğer detay da Fener Patriği Bartholomeos’u da davetli olmasıydı. Bartholomeos daveti Yunan basınında, "Erdoğan, Patriği davet etmekle ortamı daha da yumuşattı" yorumlarıyla paylaşıldı.

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SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Daha önce Ankara'ya gelecek isimler arasında yer almayan Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris de Atina heyetine dahil oldu. Demiris, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmek üzere Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris de Ankara’ya geldi.


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erdoğan miçotakis
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