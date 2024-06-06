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Erdoğan'la görüşen Akşener, çıkar çıkmaz Dervişoğlu'nu aramış! Sebebi oğlu Fatih Akşener mi? Çok konuşulacak 'büyükelçilik' iddiası

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.06.2024 07:53
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Meral Akşener'in dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme siyaset kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kritik görüşme sonrası Akşener'in kendisini aradığını açıklarken, "Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" yönündeki iddialarla ilgili de konuştu. Öte yandan görüşmenin içeriğine dair ortaya atılan 'büyükelçilik' ve 'Fatih Akşener' iddiası gündem yarattı.

Erdoğan'la görüşen Akşener, çıkar çıkmaz Dervişoğlu'nu aramış! Sebebi oğlu Fatih Akşener mi? Çok konuşulacak 'büyükelçilik' iddiası

Beştepe dün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 40 dakika süren görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, gözler İYİ Parti cephesine çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kritik görüşme sonrası Akşener'in kendisini aradığını açıklarken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'büyükelçilik' ve 'Fatih Akşener' iddiası geldi.

AKŞENER GÖRÜŞME SONRASI DERVİŞOĞLU'NU ARAMIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin Halk TV'de önemli değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, görüşme sonrası Akşener'in kendisini aradığını açıkladı.

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"GENEL OLARAK TÜRKİYE'Yİ KONUŞMUŞLAR"

Akşener'in söz konusu görüşmeyle ilgili olarak kendisini bilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu, "Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar." diye konuştu.

AKŞENER İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI İDDİASI

"Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini söyledi.

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GÖRÜŞMENİN SEBEBİ FATİH AKŞENER Mİ?

Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı'dan da Beştepe'deki görüşmenin içeriğine ilişkin çok konuşulacak 'büyükelçilik' ve 'Fatih Akşener' iddiası geldi.

YouTube'daki kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in büyükelçi olacağı iddialarının Ankara'da konuşulduğunu açıkladı.

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Altaylı şunları söyledi;

ÇOK KONUŞULACAK BÜYÜKELÇİLİK İDDİASI

"Ankara'da konuşulan şu. Doğru mudur değil midir bilmem. Meral Akşener'in bir aile ferdinin büyükelçiliklle ödüllendirilmesi için... Belki de böyle demek doğru olmadı ama. Ailesinden bir kişi, bir yere büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili bir kaç ay içinde daha önce de bazı girişimler olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor. Bunu da galiba Aytun Çıray da dile getirdi. Zannederim ki oğlu için istiyorlar. Hatta konuşulan şu; işte oğlu Fatih Akşener Galatasaray Lisesi mezunu. Onun için Paris büyükelçiliği gibi dedikodular varmış Ankara'da. Ben de dedim ki Paris olmaz, Paris'i vermezler. Fransızca konuşulan Senegal ve Cezayir gibi yerler olabilir ama Paris ciddi bir yerdir, vermezler.

Biliyorsun AK Parti, büyükelçiliği kendisine destek verenler ödül gibi rüşvet gibi dağıtmaya başladı. Çok da büyükelçilik verdi böyle."

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Dursun Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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