Erdoğan-Akşener zirvesiyle ilgili gündem olacak sözler: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir', Ümit Özdağ'ın sözlerini gündeme getirdi: 'Bugünleri görmüş'

Bugün sürpriz bir görüşme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırladı. Görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken gazeteci Fatih Portakal'ın sunduğu haber programdaki ifadeler gündem oldu.

Fatih Portakal, Erdoğan-Akşener zirvesini Sözcü TV Ankara Haber Müdürü ile birlikte yorumladı. Fatih Portakal, birkaç gün önce rejiyle yaşadığı diyaloğu gündeme getirirken Sözcü TV Ankara Haber Müdürü, Akşener'in bir kararnameyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini ifade etti.

Ayrıca Portakal, 1,5 yıl önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözlerini gündeme getirerek "Ümit Bey aslında o günlerden bugünleri görmüş gibi..." dedi.

İşte o açıklamalar:

Fatih Portakal: Yeni bir Sinan Oğan vakası olarak görüyorum ben Meral Hanım'ı. Geçen pazartesi günü İYİ Parti'nin haberini verirken rejiyle bir diyalog yaşadık.

Rejiyle yaşanan o diyalog: Bir daha Meral Hanım'ı siyaset sahnesinde görebilir miyiz? Bir 6 ay, 8 ay sonra...Rejiden bir ses geldi. "AK Parti'de görebiliriz." Yok artık. O kadar da değil.

Sözcü TV Ankara Haber Müdürü: Milletvekili olarak görebilir miyiz? Güzel soru. Şuan saatime bakıyorum 19.17. Birkaç saat sonra saatler gece yarısına geldiğinde sadece bir kararnameyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini de görebiliriz.

Fatih Portakal: Çok doğru söylüyorsun. Belki de kabul etmiş de olabilir.

Fatih Portakal: Ben şaşırdım, sen şaşırdın ama şaşırmayan biri var. Aşağı yukarı 1,5 yıl önce Youtube yayınımı yaparken bir gün Ümit Özdağ 'ı yayına aldım büyük seçimlerden önce… Ümit Bey aslında o günlerden bugünleri görmüş gibi...

Ümit Özdağ'ın o sözleri: Seçimlerden Erdoğan, Cumhurbaşkanı olacaksa seçim sonrasında kurulacak hükümet veya iktidar yapısı AK Parti-MHP-İYİ Parti şeklinde olacak. Not edin.





