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Erdoğan-Akşener görüşmesi gündem olmuştu! Bir açıklama da Koray Aydın'dan geldi, Akşener'e çağrı yaptı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.06.2024 19:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'dan geldi. Akşener'e çağrıda bulunan Aydın, "Görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan-Akşener görüşmesi gündem olmuştu! Bir açıklama da Koray Aydın'dan geldi, Akşener'e çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'dan geldi.

AKŞENER'E ÇAĞRI

Aydın, Meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Bu bağlamda Sayın Akşener’i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum" dedi.

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Aydın'ın açıklamasından satır başları:

"İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti.

Ne Sayın Akşener ne de Sayın Erdoğan görüşmenin konusu ve içeriğine dair bir açıklama yapmadı.

Kamuoyu, görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrendi.

Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir "hayırlı olsun" ziyareti dahi yapılmamışken, Sayın Akşener’in ziyaretini “İYİ Parti Eski Genel Başkanı” sıfatıyla yapması İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır.

Çünkü Sayın Meral Akşener, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olmasının ötesinde halen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve dolayısıyla İYİ Parti üyesidir.

Konuyla ilgili tek açıklama, Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu’nun görüşmeden saatler sonra katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine yaptığı kısa değerlendirme oldu.

Sürece hızlı adapte olan bazı partililerimizin "bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz" mealindeki söylemlerinin aksine, içeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır.

Şayet görüşme içeriği hiç bir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise “Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma” algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır.

Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür.

En önemli kuruluş amaçlarından birisi AK Parti iktidarının antidemokratik, rantçı, milleti fakirleştiren ve devletin içini boşaltan siyasetine karşı durmak ve tek adam düzenine karşı çıkmak olan İYİ Parti’nin tabanı, bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir.

Ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, açlığa ve sefalete mahkum edilenlerin hakkını ve hukukunu savunmak için AK Parti iktidarına karşı asil bir başkaldırı hareketi olan İYİ Parti’nin mensuplarının gözünde ve gönlünde, iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir.

Bu bağlamda Sayın Akşener’i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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