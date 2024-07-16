En düşük emekli maaşı belli oldu! Canlı yayında dikkat çeken ek zam iddiası: 'Haftaya Cumhurbaşkanı açıklayacak'

6 aylık enflasyonun açıklanmasının ardından emekli kök maaşı 8.018 TL altında kalanlar zamma rağmen sıfır zam almıştı. En düşük emekli aylığı ile ilgili ekonomi yönetimi yaptığı toplantı sonrasında uzlaşılan rakamı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLANDI

Bugün de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR MAĞDURİYET OLUŞTURMAYACAK"

Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna da "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek." karşılığını verdi.

ÇARPICI İDDİA

En düşük emekli aylığının açıklamasından sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında konuşan eski devlet bakanı Masum Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli aylıklarına refah payı zammı yapılacağını söyledi.

Türker'in açıklamalarından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü lafından, ezdirmeyeceğiz ifadesinden esas... Ya haftaya salı günü veya çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak, refah payını söyleyecek. Emekli maaşlarından bahsediyorum."





