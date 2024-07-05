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  2. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili isimleri danışmanı olarak atadı

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili isimleri danışmanı olarak atadı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.07.2024 16:27
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Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili iki isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu. Haberi sosyal medyadan gazeteci Altan Sancar duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili isimleri danışmanı olarak atadı

Siyasette yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Altan Sancar sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi açıkladı. Buna göre eski İYİ Parti ve Gelecek Partili iki isim, İmamoğlu'nun danışmanı oldu.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI OLDULAR

Sancar paylaşımında şunları ifade etti:

"İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner ve Gelecek Partisi’nin eski sözcüsü Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu. İki isim bir süre önce partilerinden istifa etmişti."


Express


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