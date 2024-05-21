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  2. Ekiplerin enkaza geldiği ilk an! Yanmış cenazeler, Reisi'nin yüzüğü... Görüntülerdeki, o detaya dikkat çekti: Akla bir sürü senaryo geliyor!

Ekiplerin enkaza geldiği ilk an! Yanmış cenazeler, Reisi'nin yüzüğü... Görüntülerdeki, o detaya dikkat çekti: Akla bir sürü senaryo geliyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.05.2024 07:47
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ait yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Enkaz alanına ilk ulaşma anlarına ait görüntüler paylaşılırken, yanmış cansız bedenlerin enkaz çevresine yayıldığı görüldü. Reisi'nin yüzüğü de helikopter enkazında bulundu. Şimdi tüm dünya "Sabotaj mı, kaza mı?" sorusuna yanıt ararken; Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o detaya dikkat çekti: "Akla bir sürü senaryo geliyor!"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, 19 Mayıs pazar günü Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken düştü. Dağlık alana düşen helikopterin enkazına 15 saat sonunda ulaşılırken, söz konusu kazada kurtulan olmadığı Reisi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Reisi'nin ölüm haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, İran'da 5 günlük yas ilan edildi.

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KAZA MI SABOTAJ MI?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza sonucu mu yoksa sabotaj sonucu mu öldüğü merak konusu olurken, kaza anında ve sonrasında yaşananlar yakın mercek altına alındı.

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ENKAZA İLK ULAŞMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar yer aldı.

REİSİ'NİN YÜZÜĞÜ BÖYLE BULUNDU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yüzüğü, helikopter enkazında bulundu.

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"AKLA BİR SÜRÜ SENARYO GELİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşma anı görüntülerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN Türk'teki yayında "İlk ulaşanlar, arama kurtarma ekipleri. Ön kısmında bir patlama olmuş gibi gözüküyor. Akla bir sürü senaryo geliyor. Havada bir patlama olmuş olabilir, yere çarptığı zaman bir patlama olmuş olabilir. İlk tespitler yapılıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İbrahim Reisi helikopter kazası
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