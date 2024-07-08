Düzce - Bolu tartışması alevlendi! Tansiyon yükseldi, Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: 'Adam değilsin!' göndermesi

Faruk Özlü, Mevlana'nın meşhur özdeyişiyle Tanju Özcan'a gönderme yaparken 'Önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye' ifadelerini kullandı. Tanju Özcan, Faruk Özlü için 'Akıllı Ol' demişti. Bu konuya da yorum yapan Özlü, Özcan'ı Düzce'ye çağırdı!

DÜZCE İLE BOLU ARASINDA ALEVLİ TARTIŞMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

'AKILLI OL' ÇIKIŞI

Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi, Özcan'ın yorumu 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' şeklinde oldu.

FARUK ÖZLÜ'DEN TANJU ÖZCAN'A GÖNDERME: 'ADAM DEĞİLSİN'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Tanju Özcan'a yanıtı da çok sert oldu. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.

İşte Faruk Özlü'nün o sözleri

'Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu birgünün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.'









