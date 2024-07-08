  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Düzce - Bolu tartışması alevlendi! Tansiyon yükseldi, Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: 'Adam değilsin!' göndermesi

Düzce - Bolu tartışması alevlendi! Tansiyon yükseldi, Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: 'Adam değilsin!' göndermesi

08.07.2024 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce ile Bolu arasındaki tartışma giderek alevlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün bir çıkış yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırları içinde kaldığını ve bu dağın Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini ifade etmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sert yanıtına Faruk Özlü'den yanıt gecikmedi.

Düzce - Bolu tartışması alevlendi! Tansiyon yükseldi, Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: 'Adam değilsin!' göndermesi

Faruk Özlü, Mevlana'nın meşhur özdeyişiyle Tanju Özcan'a gönderme yaparken 'Önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye' ifadelerini kullandı. Tanju Özcan, Faruk Özlü için 'Akıllı Ol' demişti. Bu konuya da yorum yapan Özlü, Özcan'ı Düzce'ye çağırdı!

DÜZCE İLE BOLU ARASINDA ALEVLİ TARTIŞMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

'AKILLI OL' ÇIKIŞI

Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi, Özcan'ın yorumu 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' şeklinde oldu.

iStock-1184582795

FARUK ÖZLÜ'DEN TANJU ÖZCAN'A GÖNDERME: 'ADAM DEĞİLSİN'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Tanju Özcan'a yanıtı da çok sert oldu. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.

İşte Faruk Özlü'nün o sözleri

'Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu birgünün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.'

GR9bKN4XEAACbMq

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. parti oldular! Erken seçim konuşulurken, seçim anketi geldi3. parti oldular! Erken seçim konuşulurken, seçim anketi geldi
Evine gitmek isterken tacize uğradı! Gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter'Evine gitmek isterken tacize uğradı! Gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter'
Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda görüldü! Bir anda alev topuna döndü! Ünlü bilim insanından açıklamaTürkiye'nin birçok ilinde aynı anda görüldü! Bir anda alev topuna döndü! Ünlü bilim insanından açıklama
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Faruk Özlü Bolu Düzce bolu dağı
İlginizi Kulis Çekebilir
Bir anda 3. parti oldular! Erken seçim konuşulurken, seçim anketi geldi... İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark ve partilerin son oy oranları

Bir anda 3. parti oldular! Erken seçim konuşulurken, seçim anketi geldi... İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark ve partilerin son oy oranları

Durakta otobüs bekleyen genç kadın uğradığı sözlü tacizleri gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter

Durakta otobüs bekleyen genç kadın uğradığı sözlü tacizleri gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter

İstanbul ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde gök taşı görüldü! Sosyal medyada gündem oldu! TUA ve astrofizikçi Selçuk Topal'dan meteor açıklaması

İstanbul ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde gök taşı görüldü! Sosyal medyada gündem oldu! TUA ve astrofizikçi Selçuk Topal'dan meteor açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili isimleri danışmanı olarak atadı

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Eski İYİ Parti ve Gelecek Partili isimleri danışmanı olarak atadı

Kiralık ev ilanında öğrenciler için dikkat çeken 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi' şartı

Kiralık ev ilanında öğrenciler için dikkat çeken 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi' şartı

Çiçekten Mercedes! Menzilcilerin düğününde çok konuşulan görüntü... 3 gün 3 gece sürüyor!

Çiçekten Mercedes! Menzilcilerin düğününde çok konuşulan görüntü... 3 gün 3 gece sürüyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.