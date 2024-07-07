Durakta otobüs bekleyen genç kadın uğradığı sözlü tacizleri gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter

Arkadaşında milli maç izledikten sonra üzerinde formayla gece evine dönmek için otobüs bekleyen bir genç kadın, sözlü tacize uğradığını söyleyerek isyan etti.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kadın "O kadar bıktım ki nasıl anlatacağım bilemiyorum. Üzerimde forma var durakta oturuyorum. Buraya gelene kadar sayısız erkeğin sözlü tacizine maruz kaldım. Gayet işlek bir yer ve burada duruyorum uğradım tacize bak. Benim bir kadın olarak gece otobüs bile bekleme hakkı yok. 50 küsur yaşında 2 tane adam arabayla yanıma geldi. Sürekli arabalar yanaşıyor. İnanamıyorum artık yeter" ifadelerini kullandı.





