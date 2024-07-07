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Durakta otobüs bekleyen genç kadın uğradığı sözlü tacizleri gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter

07.07.2024 19:22
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Arkadaşında milli maç izledikten sonra evine dönerken durakta sözlü tacize maruz kalan kadın gözyaşlarıyla o anları anlattı. Sosyal medyada gündem olan videoda isyan eden genç kadın "Benim bir kadın olarak gece otobüs bile bekleme hakkı yok. Sürekli arabalar yanaşıyor yanıma. İnanamıyorum artık yeter" dedi.

Durakta otobüs bekleyen genç kadın uğradığı sözlü tacizleri gözyaşları içinde anlattı: 'İnanamıyorum artık yeter

Arkadaşında milli maç izledikten sonra üzerinde formayla gece evine dönmek için otobüs bekleyen bir genç kadın, sözlü tacize uğradığını söyleyerek isyan etti.

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GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kadın "O kadar bıktım ki nasıl anlatacağım bilemiyorum. Üzerimde forma var durakta oturuyorum. Buraya gelene kadar sayısız erkeğin sözlü tacizine maruz kaldım. Gayet işlek bir yer ve burada duruyorum uğradım tacize bak. Benim bir kadın olarak gece otobüs bile bekleme hakkı yok. 50 küsur yaşında 2 tane adam arabayla yanıma geldi. Sürekli arabalar yanaşıyor. İnanamıyorum artık yeter" ifadelerini kullandı.

Express


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taciz
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