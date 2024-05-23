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Dünya tüyler ürperten gelişmeleri takip ediyor! Kaçırıldığında 19, bulunduğunda 45 yaşındaydı... 26 yıl boyunca samanlıkta alıkonuldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.05.2024 16:38
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Tüm dünya Cezayir'de yıllar önce henüz 19 yaşındayken ortadan kaybolan ve 26 yıl boyunca alıkonulduğu komşusunun samanlığında 45 yaşına geldiğinde bulunan Ömer bin Omran'ı konuşuyor. Herkesin tüylerini diken diken eden olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Komşusu tarafından kaçırılan Omran'ın davasında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Cezayir Yargı Konseyi, olayla alakalı açıklama yaptı ve faillerin en ağır biçimde yargılanacağını belirtti.

Dünya tüyler ürperten gelişmeleri takip ediyor! Kaçırıldığında 19, bulunduğunda 45 yaşındaydı... 26 yıl boyunca samanlıkta alıkonuldu

Cezayir'de yaşanan akılalmaz bir olay, tüm dünyada gündem olmuştu. Ülkenin Djelfa kentinde 1996 yılında kaybolan Ömer bin Omran isimli bir kişi, geçtiğimiz haftalarda komşusunun ahırında alıkonulmuş bir halde bulunmuştu. Ortadan kaybolduğunda 19 yaşında olan Omran, bulunduğunda ise artık 45 yaşındaydı.

Omran'ın kuzeni Halit Rgueb yaptığı açıklamada "Onu, şüphelinin koyunlarını tuttuğu ahırda buldular, kiler kapısı samanla kaplıydı ve neyse ki kurtarıldı" demişti.

Omran'ı 26 yıl boyunca alıkoyan komşusunun da aralarında olduğu toplamda 8 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi de adli gözetim altına alınmıştı.

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AKILALMAZ OLAYDA YENİ GELİŞME

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, dünyanın hem şaşkınlık hem de dehşetle takip ettiği olayda yeni bir gelişme daha oldu.

Cezayir Yargı Konseyi olayla ilgili yaptığı açıklamada 'Baş şüpheli hakkında, bir kişiyi kaçırmak, tuzağa düşürmek, yetkili makamların emri olmadan ve yasaların izin verdiği durumlar dışında alıkoymak ve savunmasız durumdaki bir mağduru, insan ticaretine konu etmek suçlarından adli soruşturma başlatıldı' ifadelerini kullandı.

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Yetkililer, devlet memuru olarak çalışan 'bu iğrenç suçun failinin' 'ciddiyetle' yargılanacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir adam kaçırma
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