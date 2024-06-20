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Dünya nefesini tuttu! Putin'den o ülkeye alenen tehdit: "Umarım bunu yapmazlar, yaparlarsa..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.06.2024 20:52
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önce Kuzey Kore ardından da Vietnam ziyareti dünyayı ayağa kaldırdı. Kuzey Kore'yle imzalanan müttefiklik antlaşması sonrası Vietnam'la da bazı stratejik işbirliği antlaşmaları imza eden Putin, Batı ve müttefiklerini adeta küplere bindirdi. Bunun yanında Putin, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlama tehdidine karşı alenen Güney Kore'ye tehdit etti. Dünya nefesini tuttu, bölgeden gelen yeni gelişmeleri takip ediyor. İşte tüm detaylar!

Dünya nefesini tuttu! Putin'den o ülkeye alenen tehdit: "Umarım bunu yapmazlar, yaparlarsa..."

SkyNews'te yer alan habere göre, Putin geçtiğimiz günlerde başlattığı turu kapsamında önce Kuzey Kore'yle tarihi bir görüşme gerçekleştirmiş ardından ise Vietnam'a geçmişti. Kuzey Kore ile imzalanan çeşitli anlaşmalar, dünyada önemli tepkilere yol açmış ve özellikle Batı ve müttefiklerini kuşkulandırmıştı.

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KUZEY KORE'YLE BİR DİZİ ANLAŞMA

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey Kore'nin Pyongyang şehrinde görüşmüştü. Putin'in bu ziyareti 24 yıl sonraki ilk resmi Kuzey Kore ziyareti olarak tarihe geçmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sonrası Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

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PUTİN VİETNAM'A GEÇMİŞTİ

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a geçti ve Hanoi’de Vietnam Devlet Başkanı To Lam tarafından devlet töreni ile karşılandı. İki lider heyetlerle birlikte toplantılara katıldı ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini içeren anlaşmaları imzaladı. Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ı Moskova’ya davet etti.

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GÜNEY KORE'YE ALENEN TEHDİT!

Putin, Vietnam Başkanı To Lam ile görüşmesinde, Ukrayna'ya silah yardımında bulunma tehdidinde bulunan Güney Kore'ye çok sert cümlelerle yüklendi.

Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore, Ukrayna'ya silah tedarik ederse bu yanıt hoşunuza gitmeyecektir. Umarım bunu yapmazlar. Bu büyük bir hata olur.”

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Güney Kore Kuzey Kore Rusya putin
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