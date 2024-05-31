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Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Biden duyurdu: 'İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.05.2024 20:46
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Kameralar karşısına geçen Biden, İsrail'in yeni kapsamlı bir teklif sunduğunu açıkladı. Açıklamasının devamında Biden "Gazze'de ateşkese ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına odaklandık" dedi.

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Biden duyurdu: 'İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu'

Ajanslar bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'nun geleceğiyle alakalı önemli bir açıklama yapacağını açıklamıştı. Tüm gözler Biden'ın açıklamasına çevrilmişti. Akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen Biden yaptığı açıklamada İsrail'in kapsamlı yeni bir teklif yaptığını ifade ederek Gazze'deki savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına odaklandıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasından satır başları:

"KALICI ATEŞKES VE TÜM REHİNELERİ KAPSIYOR"

"Savaşı kalıcı şekilde sona erdirmeye çalışıyoruz. Rehineleri evinde döndürmeye çalışıyoruz. Hamas'ın olmadığı bir Gazze'yi sağlamaya çalışıyoruz. İsrail şu öneride bulundu. Kalıcı ateşkes ve tüm rehineler için önerdi. Katar aracılığıyla Hamas'a iletildi.

"FİLİSTİNLİ SİVİLLER EVLERİNE GERİ DÖNECEK"

Bu şartları açıklamak istiyorum. Bu teklif 3 aşamaya sahip. 6 hafta sürecek ilk aşamada yaşananlar şöyle olacak. Tam bir ateşkes. İsrail askerleri Gazellilerin yaşadığı yerden çekilmesi, kadınların yaşlıların ve yaralıların salıverilmesi ve karşılığında yüzlerce tutuklu Filistinlinin salıverilmesi. Birçok rehine hayatını kaybetti ve naaşları ailelerine verilecek. Filistinli siviller evlerine geri dönecek. Kuzeyi de buna dahil. İnsani yardım hızlı bir şekilde artacak ve 600 TIR her gün Gazze'ye girecek. Yüzbinlerce barına uluslararası toplum tarafından Gazze'ye yapılacak. Bunlara anında başlanacak.

"TÜM ANLAŞMALAR YERİNE GETİRİLENE KADAR BU SÜREÇ DEVAM EDECEK"

6 haftalık ilk aşamada ikinci aşama için Hamas ve İsrail görüşecek. İsrail topraklarının güvenli olmasından emin olmak istiyor. Bu görüşmeler 6 haftadan fazla devam ederse ateşkes devam edecek. Tüm anlaşmalar yerine getirilene kadar bu süreç devam edecek. İkinci aşamada da hayattaki tüm esirlerin geri verilmesi olacak. Buna İsrailli askerler de dahil. Çatışmalar sonsuza kadar duracak. Gazze'nin yeniden inşası için çalışmalar başlayacak. Masadaki teklif bu. İhtiyacımız olan şey de İsrail halkının bilmesi gereken de kendi güvenliklerine halal getirilmeyecek şekilde süreç devam edecek. Hamas 7 Ekim gibi saldırıyı yeniden düzenleyememeli.

"HAMAS'IN YENİDEN SİLAHLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Savaşın sonsuza kadar devam etmesini isteyenler var. Ben İsrailli yetkililere ne kadar baskı olursa olsun bu teklifin arkasında kalmasını söyledim. Şu an topyekûn bir galibiyet arıyorlar. İsrail'in dünyadan izolasyonunu sağlayacak. İsrail'e kalıcı güven sağlamayacak. Bu anlaşmayla Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Hamas'ın yeniden silahlanmasına izin verilmeyecek. Yok edilmiş toplumları yeniden ayağa kaldıracak bu anlaşma. İsrail bölgeyle yeniden içiçe hale gelecek. Suudi Arabistan ile olan normalleşme süreci devam edecek. Bu yol bizim için olası. İsrail kendini koruma hakkına sahip. 7 Ekim'den sorumlu olanları hukuka teslim etme hakkı var. Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri harekata devam edecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu gerçekten önemli bir dönüm noktası. Hamas bu anlaşmayı kabul etmeli. Hamas'ın bunu kabul etmesi lazım. Bunun için çağrı yapılmalı."

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