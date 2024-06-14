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Dolu, yağmur, şimşek... İstanbul'da hava bir anda değişti! Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.06.2024 21:20
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İstanbul'a akşam saatlerinde yağmur ve dolu yağarken şimşekler de geceyi aydınlattı. Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu etkili oldu. Üsküdar'da bir evde yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Öte yandan yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı.

Dolu, yağmur, şimşek... İstanbul'da hava bir anda değişti! Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Kentte son günlerde aşırı sıcak ve yüksek nem oranıyla seyreden hava, bu akşam yerini serinliğe ve yağışa bıraktı. Dün gece İstanbul genelinde hissedilen sıcak havadan dolayı uyumakta zorluk yaşayanlar, sağanakla rahat nefes aldı.

YAĞMUR VE DOLU ETKİLİ OLDU

Kentin birçok ilçesinde şimşekler çakarken, gök gürültülü sağanak etkili oldu, Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı. Anadolu Yakası'nda Kavacık, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sosyal medyada ise Üsküdar'da bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı.

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ŞİMŞEK BÖYLE DÜŞTÜ

Ayrıca, Hava Forum, İstanbul'a düşen şimşeklerden birinin görüntüsünü paylaştı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanaktan korunmak isteyenler, duraklara, iş yeri tentelerinin altına ve metro girişine sığındı.

Cevizlibağ'da tramvay durağında bekleyenler ıslanmamak için büyük uğraş verdi. Bazı yolcular yağışın dinmesini durakta bekledi.


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