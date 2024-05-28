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Sinan Ateş iddiası dikkat çekmişti! Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu: Olcay Kılavuz'un görevine son verildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.05.2024 19:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapan Olcay Kılavuz'un görevine son verildi. Haberi gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan duyurdu. Kılavuz'un isminin Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında geçtiği iddia edilmişti.

Sinan Ateş iddiası dikkat çekmişti! Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu: Olcay Kılavuz'un görevine son verildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda geniş yer bulan olayla ilgili iddianame hazırlandı. 22 kişi "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

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DAVA 1 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dava, 1 Temmuz'da Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

YENİ GELİŞME

Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada adı geçtiği iddia edilen 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"GÖREVİNE SON VERİLDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Sinan Ateş
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