Devlet Bahçeli'nin 154 isimlik liste çıkışı gündem oldu! Murat Yetkin 22 yıl önceki anısını paylaşıp açıkladı: 'Bu isimlerin tek bir ortak özelliği var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü toplantısında "154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız." dedi.

MURAT YETKİN'DEN AÇIKLAMA

154 kişilik listede yer alan gazeteci Murat Yetkin, Youtube'daki kanalından yaptığı açıklamada "154 isim arasında siyasetçi, gazeteci, televizyoncu, yorumcu var. Bu isimlerin bir tek ortak özelliği var" derken "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiriyor gibi yaptı ama asıl hedefi Erdoğan'dı" diye konuştu.

Yetkin paylaşımında şunları ifade etti:

"ASIL HEDEF ERDOĞAN"

"Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün için dün bir basın toplantısı yapacağını duyurdu. Bu toplantıyı da her hafta TBMM'de grubuna hitap ettiği saate getirdi. Ne diyeceği bekleniyordu? Bir gün öncesinde Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, 154 isimlik bir listenin MHP tarafından 'Bizi eleştiriyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar' diye mahkemeye verildiğini ve bunun reddedildiğini haber vermişti.

Bahçeli toplantının girişinde uzunca bir süre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiriyor gibi yaptı ama asıl hedefi Erdoğan'dı. Soru-cevap kısmında ise biri sormaya cesaret etti, Bahçeli elindeki dosyayı açtı. '154 isim dedi, bunları sıkı sıkı takip ediyoruz' dedi.

22 YIL ÖNCEKİ ANIYI HATIRLATTI

Bendeniz bu tür listelerde yer alamaya alışığım, şeref duyarım. Bu durum 22 yıl önceki bir anımı hatırlattı. Bahçeli o zaman Başbakan Yardımcısı. Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz da koalisyon ortağı. O zamanda AB reformları gündemde. Biz de o zaman yazıp duruyoruz. Radikal'in Ankara Temsilcisiyim. MHP Grubu toplandı, ben de izlemeye gittim. Birden bire Bahçeli konuşma tonunu ağırlaştırdı. Bahçeli ile şöyle bir geçmişimiz var. Etrafına da söyler. 'Beni televizyona ilk çıkaran kişi, kimse olmazken Murat Yetkin olmuştur' diye.

Bahçeli ile şahsi zıtlaşmam bugüne kadar olmadı. 2002'deki toplantısında 'Bizi çok eleştirenler var, AB'ye karşıymışız gibi gösteriyorlar. Şu tarihle bu tarih arasında bizi yazanlara baktık. Bizi en çok eleştiren kişi bir Murat Yetkin...' diye başladı. Sonra benle göz göze geldi. O zamanda Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Arif Fırtına var yanımda. Bir not yazdım, sürdüm önüne ve dedim ki: 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu kim olacak?..' 'O da aman öyle bir şey olmaz' dedi, olmadı da.

"BU İSİMLERİN BİR TEK ÖZELLİĞİ VAR"

154 isim arasında siyasetçi, gazeteci, televizyoncu, yorumcu var. Bu isimlerin bir tek ortak özelliği var. Bu 154 kişi 'Sinan Ateş cinayetinin arkasında ne var?' sorusunu sorup duruyor. Bunu istemiyor Devlet Bahçeli. Bunun altını da biraz kazıdığımızda Bahçeli'nin sitemi aslında Erdoğan'a... Diyor ki, 'Neden bu CHP Genel Başkanı ile görüşüyorsun. Bak bu yüzden Sinan Ateş meselesi açıldı. Sen de eşini ve çocuklarını kabul ettin...' Demek istedikleri bunlar.

Bahçeli, doğrudan Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Hatırlıyor musunuz, bu Sinan Ateş başlamadan önce bir dosya meselesi ortaya çıkmıştı. Devletin Özel Harekat Başkanı, terörle mücadeleden sorumlu iki büklüm oldu, Bahçeli'nin ellerini öptü, diğerlerini de sıraya dizdi. Bu Erdoğan'a güç gösterisiydi. Bahçeli'nin hemen arkasında Erol Ayyıldız var. Emniyet Genel Müdürü, o da son derece memnun. Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesinden.

Türkiye bu filmleri gördü ve bunların sonları iyi bitmiyor. Kıbrıs'taki törende Erdoğan ve Özel'in konuşması sırasında Bahçeli'nin bakışını hatırlıyorsunuz dimi? İşte bugün ortaya çıktı. Demek istiyor ki, 'Sen ben dururken niye Özgür Özel ile konuşuyorsun?..'

Bunları boş yere söylemiyorum. Bugünkü toplantısında kullandığı 'Yumuşama dayatması' kelimesi, yumuşama ifadesini ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı. Erdoğan'dan sonra Özel ise yumuşama kelimesi yerine normalleşme ifadesini tercih etti.

"ERDOĞAN'A ARZUHAL"

Bazı siyasi partiler toplumda zıtlıklar olduğu zaman varlıklarını büyütebiliyorlar. İşler normale gittikçe görüşler yakınsıyor birbirine. Bugünkü toplantı Kıbrıs görünümlü Erdoğan'a arzuhal."