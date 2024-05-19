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Depremin yaraları hala sarılamamışken Antakya'da 'TOKİ' fırsatçılığı: İlana çıkarılan evlerin fiyatı 'pes' dedirtti...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.05.2024 11:39
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6 Şubat Depremleri 11 ilde büyük can ve mal kaybına neden olmuştu. Depremin açtığı yaraların sarılması için hala çaba sarf ediliyor. Depremden en çok etkilenen il olan Hatay'ın Antakya ilçesinde de depremin yaralarını sarabilmek için TOKİ konutları inşa edildi ve kura usulüyle sahiplerine verildi. Fakat o TOKİ konutlarının sahipleri bugün evlerini fahiş fiyatlardan kiraya verme çabasında... İnternetteki o ilanı görenler bir yandan inanamıyor bir yandan da 'pes artık' diyor. İşte o ilan!

Depremin yaraları hala sarılamamışken Antakya'da 'TOKİ' fırsatçılığı: İlana çıkarılan evlerin fiyatı 'pes' dedirtti...

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinde de büyük hasara yol açmıştı. Bu hasarın onarımı için yoğun çaba sarf ediliyor. Özellikle Antakya ilçesinin Gülderen Mahallesi, yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol oynadı.

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KONUTLAR İNŞA EDİLİP KURAYLA ALICILARA DAĞITILDI

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıl mayıs ayında afet konutlarının inşasına başlanmıştı. Bu konutlar kura usulüyle alıcılarını buldu.

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'PES' DEDİRTEN İLAN...

Ne yazık ki kurada ismi çıkarak daire sahibi olanlar dairelerini fahiş fiyatlardan ilana koymaya başladılar.

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İnternet üzerinde araştırma yapıldığı zaman çıkan ilanlarda asansörlü, otoparklı ve yeşil alan düzenlemeli olarak ifade edilen daireler 25 bin liradan kiraya veriliyor.

İşte o ilan!

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya 6 şubat
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