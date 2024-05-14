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  2. Deprem uyarısı yapan Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür'ü isyan ettirdi! İsmini vermeden hedef aldı: "Japon diye biliyor sanıyorlar"

Deprem uyarısı yapan Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür'ü isyan ettirdi! İsmini vermeden hedef aldı: "Japon diye biliyor sanıyorlar"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 11:52
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Deprem uyarılarıyla sık sık Türkiye'nin gündemine gelen Yoshinori Moriwaki'ye yine deprem dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Naci Görür tepki gösterdi. Moriwaki'nin dün özellikle 2 ilçeyi uyararak yaptığı uyarı ses getirmişti. Görür, "Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar" dediği Moriwaki'nin depremle ilgili konuşmaması gerektiğini savundu.

Deprem uyarısı yapan Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür'ü isyan ettirdi! İsmini vermeden hedef aldı: "Japon diye biliyor sanıyorlar"

Deprem gerçeğiyle yaşayan, 6 Şubat'ın acı hatıralarını hala taşıyan Türkiye'de deprem uzmanlarının uyarıları da sık sık gündem oluyor. Dün Moriwaki, bugün de Görür'den yeni açıklamalar geldi. Ancak Görür'ün açıklamasına damga vuran detaylardan biri ismini vermeden Moriwaki'yi hedef aldığı sözleri oldu.

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İKİ İLÇE İÇİN ÖZELLİKLE UYARDI

Yoshinori Moriwaki son uyarısında Bursa'nın İnegöl ilçesiyle Balıkesir'in Bandırma ilçesi için ayrı bir parantez açmıştı. Marmara Bölgesi'nde uzun süredir beklenen depremle ilgili konuşan Moriwaki, büyüklüğü 6.5 ila 7 arasında bir deprem beklediğini dile getirmişti.

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"DEPREMİ BİLMİYOR ADAM"

Geçmişte de İstanbul'da 7.4 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyen Moriwaki, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tepkisini çekti. Görür, 12punto adlı YouTube kanalında katıldığı programda ismini vermeden yüksek inşaat mühendisi ve mimar Moriwaki için "Depremi bilmiyor adam" dedi.

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"JAPON DİYE DEPREMİ BİLİYOR SANIYORLAR"

Konuşmasının Moriwaki'ye tepki gösterdiği bölümünde "Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor" diyen Görür şöyle devam etti: "Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar."

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Moriwaki'nin ismini vermeyen Görür, "Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem japon naci görür
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