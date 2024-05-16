Deniz kenarında bir anda karşısına çıktı! Sosyal medyadan paylaşınca kimse ne olduğunu anlamayamadı... "Üzerinde zırhı var"

Sosyal medyadan paylaşılan bir balığa ait görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Yürüyüş yaptığı sırada deniz kenarında donmuş bir balığa rastlayan ve türünü merak ederek sosyal medyadan fotoğraflarını çeken bir kişi bir anda viral oldu. Gönderisine, "Bu ne tür bir balık? Denizde buldum ve çok donmuş. Üzerinde zırhı var" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımı kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı balık türünün Ostracion olduğunu söyledi. Balık hakkında bilgi veren kullanıcı, vücudunda zırh benzeri plakalar şeklinde pullar geliştirdiğini ve ağzının üzerinde boynuz benzeri bir tümsek bulunduğunu dile getirdi.

"İNSANA ÇARPARSA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Ostracion balık türünün çoğunlukla zehirli olduğunu belirten kullanıcı zehrinin balıkları ve diğer suda yaşayan hayvanları etkileyerek ölüme neden olduğunu söyleyerek, "İnsana çarparsa ne olacağını bilmiyorum. Derisinden bile toksin salgılar" yorumunu ekledi.







