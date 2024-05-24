Deniz kabuğu zannedip çocuklarıyla birlikte çanta çanta topladı! Toplanması yasaklanan deniz tarağı çıktı: 2 milyon TL'lik rekor ceza...

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Pismo Plajı'nda çocuklarıyla birlikte deniz kabuğu topladığını zanneden bir anne tamamen bilinçsiz bir şekilde büyük bir ihmale neden olunca rekor bir cezaya çarptırıldı.

ABC 7'ye konuşan anne Russ, "Çocuklarım deniz kabuğu topladıklarını sanıyorlardı ama aslında tam olarak 72 tane deniz tarağı toplamışlar. Çantayı açınca miktarı fark ettim" dedi. Cezasının kendisini gerçekten üzdüğünü ve depresyona soktuğunu dile getiren Russ, gezilerinin mahvolduğunu dile getirdi.

Eyaletin Balık ve Yaban Hayatı Dairesi'nden Teğmen Matthew Gil'e göre kabuklu deniz ürünleri türlerini korumak için deniz tarağı düzenlemeleri mevcut. Uygunsuz toplamaların ağır cezalara neden olduğunu ifade eden Gil, "Bu düzenlemelerimiz var, çünkü onların yumurtlayabilmeleri için dört buçuk inçlik bir mesafeye ulaşmalarına izin vermemiz gerekiyor, böylece her yıl yavru sahibi olabilsinler ve yavru istiridyeleri olsun." dedi.

Mahkeme karşısına çıkan Russ, uyarı tabelalarını görmediğini ve bilinçsiz bir şekilde çocuklarının bu hatayı yaptığını söyleyerek 88 bin dolarlık cezasını 500 dolara (16 bin 132 TL) indirmeyi başardı.







