Demirtaş'tan 'Barış Atay' paylaşımı: Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar

Ekonomi önerileriyle gündem olan ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez hedefine TİP eski milletvekili Barış Atay'ı aldı. Söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

"SOLUN OYU ARTAR"

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye'deki gündem olan konularla ilgili sık sık paylaşım yapan Özgür Demirtaş eski milletvekili Barış Atay'ın fotoğrafını paylaşarak, 'Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... sevinirim. Arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim." notunu düştü.

"BENİM MATEMATİĞİM İYİ"

Takipçileri kısa süre içerisinde bu paylaşıma çok sayıda yorum yaptı. Demirtaş'ın paylaşımına destek veren de oldu eleştiren de. Bir kullanıcı Demirtaş'a, 'Barış Atay bu ülkenin en değerli siyasetçilerinden biridir.' eleştirisinde bulundu. Demirtaş bu yoruma, '% 2 getirip % 15 götüren cinsten... Kalsın... Benim matematiğim iyi...' karşılığını verdi.