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Değişimiyle gündem olmuştu! MasterChef Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.06.2024 13:57
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MasterChef Türkiye yeni sezonu başladı. Programın jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya verdiği kilolarla dikkat çekti. Nasıl kilo verdiği merak konusu olan ünlü şef kilo verme sırrını program esnasında açıkladı. İşte Mehmet Şef'in kilo verme sırrı...

Değişimiyle gündem olmuştu! MasterChef Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonu ile ekranlara döndü. Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı program TV8 ekranlarında yayımlanıyor. Sevilen jüri üyesi Mehmet Şef yeni sezonda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Mehmet Şef bir yarışmacıyla olan diyaloğunda verdiği kiloların sırrını açıkladı. İşte detaylar...

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Şef Mehmet Yalçınkaya, Masterchef'in yeni sezonunda verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Programın yeni bölümünde bir yarışmacının kilo verdiğini belirtmesi üzerine Mehmet Şef, verdiği kiloların sırrını açıkladı.

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Kilo vermesini limonlu suya borçlu olduğunu belirten Yalçınkaya, "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" ifadelerine yer verdi.

LİMONLU SUYUN FAYDASI

LİMONLU SU 2

Limonlu su vücudunuzu hidrate etmek için içebileceğiniz lezzetli bir içecektir. Ayrıca C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

LİMON

Limonlu su sindirime yardımcı olabilir, cilt sağlığını iyileştirebilir, enerji seviyelerini artırabilir, iltihapları azaltabilir ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olabilir.

LİMONLU SU HAZIRLAMA ÖNERİSİ

LİMONLU SU

Limonlu suyu hazırlamak oldukça kolaydır. Bir bardak suya bir yarım limon sıkın ve karıştırın. İsteğe bağlı olarak biraz bal veya taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.

LİMONLU SU ZARARLI MI?

limon

Limonlu su genellikle güvenli olarak kabul edilir ancak bazı kişiler için asitliği yüksek olabilir. Aşırı tüketimi dişlerinize zarar verebilir ve mide ekşimesine neden olabilir.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef mehmet şef
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