Daha canlı yayın bitmeden yalanlandı! Biden düelloda donakaldı, moderatörler araya girdi

ABD'nin önümüzdeki dönem başkan adayları canlı yayında kozlarını paylaştı. Tüm dünyanın konuştuğu düelloda en çok mevcut başkan Biden'ın performansı sorgulandı.

KAPIDA TÖKEZLEDİ

CNBC'de yer alan habere göre; münazarada Biden için sorunlar erkenden başladı. Kapıda tökezleyen Biden münazara sırasında zaman zaman söylediklerini birbirine karıştırdı.

BIDEN DONDU, MODERATÖRLER ARAYA GİRDİ

ABD'de sağlık hizmetlerinin tartışılırken Biden konuşma sırasında uzun süre durakladı, kelime bulmakta zorlandı, sesi kısıldı ve sonunda CNN moderatörleri "Teşekkürler Başkan Biden" diye araya girerek sözünü kesti.

Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde de Biden birkaç kez kendini tekrarladı, ayrıca yanıtının ortasında birkaç saniye sessizliğe gömüldü. Gece boyunca Biden kısık sesle konuştu.

BIDEN "BENİ DESTEKLEDİLER" DEDİ, JET YALANLAMA GELDİ

Göç konusuna gelindiğinde Biden, ABD Sınır Devriyesi'nin kendisini ve göçmenlik konusundaki pozisyonunu desteklediğini iddia etti.

Ancak Ulusal Sınır Devriyesi Birliği, Biden'ı hızla yalanladı. X'ten paylaşılan açıklamada "Açıkçası Biden'ı hiç desteklemedik ve desteklemeyeceğiz." dendi.