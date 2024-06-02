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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye için felaket' açıklamasını yapmıştı! 3 ilde çalışma başlatılacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.06.2024 18:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkatleri çekerek "Türkiye için felakettir" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye için felaket' açıklamasını yapmıştı! 3 ilde çalışma başlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkatleri çekmişti. Erdoğan "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU! 3 İLDE ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son yıllarda ülkede doğum oranlarının düştüğünün hatırlatılması üzerine, "Bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Birçok ülke, bu sorunla mücadele ediyor. Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliği yaşanıyor. Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız 'Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık. Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum mahinur özdemir
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