Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad açıklaması gündem olmuştu! Faruk Özlü 4 maddede çözümü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Suriye sorusu üzerine, "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde hareket ederiz." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın açıklaması sonrasında AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir" diyerek o maddeleri açıkladı.
Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir.
Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bir Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir; 👇
Suriye yönetiminin kapsamlı bir genel af ilan etmesi,
3.Türkiye ve Suriye'nin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, muhalif ve bölücü terör örgütlerine kendi ülkelerinde müsaade etmemeleri,
Bu mutabakatın gerçekleşmesi her iki ülke için, bölgemiz için ve tüm dünya için en doğrusu."
Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir.— Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) July 3, 2024
Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bir Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir; 👇 pic.twitter.com/H88pggCN3d