Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad açıklaması gündem olmuştu! Faruk Özlü 4 maddede çözümü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Suriye sorusu üzerine, "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde hareket ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ BAŞKANDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir" diyerek o maddeleri açıkladı.

Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir.

Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bir Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir; 👇

Suriye yönetiminin kapsamlı bir genel af ilan etmesi, Türkiye'de yaşayan bütün Suriye vatandaşlarını önşartsız ülkesine kabul etmesi,

3.Türkiye ve Suriye'nin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, muhalif ve bölücü terör örgütlerine kendi ülkelerinde müsaade etmemeleri,

İç savaş nedeniyle Suriye'de tahrip olan bütün altyapı ve üst yapıların Türk firmalarında yeniden inşa edilmesi. Bu maksatla, Türkiye tarafından Suriye'ye Eximbank kredisi açılması.

Bu mutabakatın gerçekleşmesi her iki ülke için, bölgemiz için ve tüm dünya için en doğrusu."

Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir.



Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bir Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir; 👇 pic.twitter.com/H88pggCN3d — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) July 3, 2024







