Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! Meral Akşener ile ilgili yeni gelişme: Sosyal medyadan duyurdu

31 Mart yerel seçimlerinden sonra İYİ Parti'de yeni genel başkan seçilmişti. Meral Akşener, bir süre sessizliğini korurken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Akşener'in Erdoğan ile görüşmesi sonrasında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği iddiasıydı.

"AKŞENER OFİS TUTTU"

Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener ile yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı."

İyi Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu.

Taşınma bugün başladı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 10, 2024







