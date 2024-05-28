Cübbeli Ahmet Hoca'dan emekli maaşlarıyla ilgili çıkış: 40 bin TL'den aşağı geçinemez

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de bir canlı yayına katıldı. Koray Şerbetçi'nin Güncel Meseleler programında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca emeklilerin maaşlarını düşük bulduğunu söyledi.

Emeklilerin 40 bin TL'den aşağı bir ücrete geçinemeyeceklerine değinen Ünlü, şu ifadeleri kullandı;

"İSTERİM Kİ ONLAR DA RAHAT BİR ET SÜT YİYEBİLSİNLER"

"Ne kadar ben de emekli olmasam da aynı şeyi söylerim ama ben dürüst adamım. Emekliler şimdi asgari ücret 17 bin mi? Ne diyeyim şimdi. 40 binden aşağı nasıl geçindirecek? Bekara karı boşamak kolaymış diyebilirler. Bütçeyi ben denklemiyorum. Ondan sonra bir batıp da 17 bin TL'yi de veremezse ne olur'u da düşünmesi gerek devletin. Ben akıl makıl veremiyorum. Param olsa para veririm. Param da millete yetecek kadar olmadığına göre veremiyorum. İsterim ki, vicdan odur ki onlar da rahat bir et süt yiyebilsinler. 40'ı neye göre söylediğimi bilmiyorum. 2 asgari ücret ortalama dedim. Asgari ücret herhalde yine artacak. Bugünün iki katı olsa anca kurtarır."







