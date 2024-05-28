MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Cübbeli Ahmet Hoca'dan emekli maaşlarıyla ilgili çıkış: 40 bin TL'den aşağı geçinemez

Cübbeli Ahmet Hoca'dan emekli maaşlarıyla ilgili çıkış: 40 bin TL'den aşağı geçinemez

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.05.2024 23:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir programda konuşan Cübbeli Ahmet Hoca emeklilerin maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Ahmet Hoca, "40 bin TL'den aşağı emekliler geçinemez. İsterim ki vicdan odur ki onlar da bir et süt bir şeyler yiyebilsinler." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan emekli maaşlarıyla ilgili çıkış: 40 bin TL'den aşağı geçinemez

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de bir canlı yayına katıldı. Koray Şerbetçi'nin Güncel Meseleler programında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca emeklilerin maaşlarını düşük bulduğunu söyledi.

Emeklilerin 40 bin TL'den aşağı bir ücrete geçinemeyeceklerine değinen Ünlü, şu ifadeleri kullandı;

"İSTERİM Kİ ONLAR DA RAHAT BİR ET SÜT YİYEBİLSİNLER"

"Ne kadar ben de emekli olmasam da aynı şeyi söylerim ama ben dürüst adamım. Emekliler şimdi asgari ücret 17 bin mi? Ne diyeyim şimdi. 40 binden aşağı nasıl geçindirecek? Bekara karı boşamak kolaymış diyebilirler. Bütçeyi ben denklemiyorum. Ondan sonra bir batıp da 17 bin TL'yi de veremezse ne olur'u da düşünmesi gerek devletin. Ben akıl makıl veremiyorum. Param olsa para veririm. Param da millete yetecek kadar olmadığına göre veremiyorum. İsterim ki, vicdan odur ki onlar da rahat bir et süt yiyebilsinler. 40'ı neye göre söylediğimi bilmiyorum. 2 asgari ücret ortalama dedim. Asgari ücret herhalde yine artacak. Bugünün iki katı olsa anca kurtarır."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama! 'Çocuklar bizi eve sokmaz'Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama! 'Çocuklar bizi eve sokmaz'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O günden itibaren sıcaklıklar artıyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O günden itibaren sıcaklıklar artıyor
Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu! Olcay Kılavuz'un görevine son verildiDevlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu! Olcay Kılavuz'un görevine son verildi
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca cübbeli ahmet
İlginizi Kulis Çekebilir
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama! 'Çocuklar bizi eve sokmaz'

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama! 'Çocuklar bizi eve sokmaz'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O günden itibaren sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O günden itibaren sıcaklıklar artıyor

Sinan Ateş iddiası dikkat çekmişti! Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu: Olcay Kılavuz'un görevine son verildi

Sinan Ateş iddiası dikkat çekmişti! Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapıyordu: Olcay Kılavuz'un görevine son verildi

Anne ve babalar bu haber çocuklarınızı ilgilendiriyor: Artık okul önlerinde olmayacaklar...

Anne ve babalar bu haber çocuklarınızı ilgilendiriyor: Artık okul önlerinde olmayacaklar...

Refah'taki çadır kente saldırı bardağı taşırdı! İsrail'e karşı sokaklara çıktılar: ABD, Almanya, Fransa, Tunus, Kanada...

Refah'taki çadır kente saldırı bardağı taşırdı! İsrail'e karşı sokaklara çıktılar: ABD, Almanya, Fransa, Tunus, Kanada...

Robotlar eğitiliyor! Kafa nakli gerçek mi oluyor? Alphan Manas yanıtladı "2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayacak"

Robotlar eğitiliyor! Kafa nakli gerçek mi oluyor? Alphan Manas yanıtladı "2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayacak"

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.