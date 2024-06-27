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  2. Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.06.2024 17:19
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Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan birisi olan Cristiano Ronaldo'nun Türkiye-Portekiz maçında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan fenomen Mahsun Karaca'nın bulunduğu o kare binlerce kez beğenilip paylaşılmıştı. Fotoğrafa Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ise hiç beklenmedik bir yanıt geldi. Aveiro, Karaca'yı Ronaldo'nun ölen babasına benzetti. Karaca'dan olaya yanıt geldi.

Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Ay yıldızlılar maçtan 3-0'lık bir skorla mağluğ ayrılmıştı. Geceye damgasını vuran olay ise sosyal medya fenomeni Röportaj Adam'ın Ronaldo ile aynı karede olmasıydı.

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GÜNDEM OLAN O KARE

Mahsun Karaca'nın o fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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RONALDO'NUN ANNESİNDEN O FOTOĞRAFA YANIT

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.

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KARACA'DAN YANIT

Karaca ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam"

Express


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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Karaca
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