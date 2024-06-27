Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Ay yıldızlılar maçtan 3-0'lık bir skorla mağluğ ayrılmıştı. Geceye damgasını vuran olay ise sosyal medya fenomeni Röportaj Adam'ın Ronaldo ile aynı karede olmasıydı.

GÜNDEM OLAN O KARE

Mahsun Karaca'nın o fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

RONALDO'NUN ANNESİNDEN O FOTOĞRAFA YANIT

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro TikTok hesabından Ronaldo'nun babasına benzetilen Mahsun Karaca'yı paylaştı.

KARACA'DAN YANIT

Karaca ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam"







