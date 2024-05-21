Çok konuşulacak iddia! 'Süleyman Soylu'nun görev alma ihtimali var diye hedefe koydular' Özgür Özel detayı

Dün görülen Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın konuşturulacağını ama bunun gerçekleşmediğini belirten gazeteci Mehmet Çek, yarın yapılacak AK Parti MYK'sı öncesi Erdoğan'ın yeni görevlendirmeler yapma ihtimalinin olduğunu aktardı.

ÖMER ÇELİK'E DE SESLENDİ! 'NEDEN SESSİZ KALIYORSUNUZ?'

"Plan tam olarak şöyle idi:

Dün görülen Ayhan Kaplan davasında gizli tanık konuşturulacak.

Bugün Özgür Özel çıkıp özellikle Soylu`yu hedefe koyarak, veryansın edecek

Birinci ayağı patladı planın.

İkinci ayağı ertelemediler, Özgür Özel i kürsüye çıkararak Soylu yu hedef aldırttılar.

Çünkü yarın AK PARTİ Mkyk var.

Çünkü yarın Erdoğan`ın olası bir yeni görevlendirme ihtimali var.

Süleyman Soylu ya yönelik bir Ön alma` operasyonundan başka hiç bir şey değil bu.

Özgür Özel CHP`si ile birlikte bir ayağında Batılı Büyükelçilerin diğer bir ayağında AK Partinin temsil alanlarından birilerinin olduğu.

Bas bas bağırıyor Özgür Özel in konuşması Hedefimde yarın toplanacak AK Parti Mkyk var` diye

AK Parti sözcüsü Sn. Ömer Çelik'e de sormak lazım. Niçin cevap vermiyorsunuz? Partinizde Genel Başkan yardımcılıkları, Bakanlıklar yapmış ve halihazırda partinizin İstanbul Milletvekili bir siyasetçiye yönelik bu mesnetsiz ve sıfır delilsiz suçlamalara?"

SÜLEYMAN SOYLU'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu;

'Özgür Özel bey

Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.

Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti.

Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız…

Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.' ifadelerini kullandı.





