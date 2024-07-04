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Çiçekten Mercedes! Menzilcilerin düğününde çok konuşulan görüntü... 3 gün 3 gece sürüyor!

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Cübbeli Ahmet'in 26 bin TL olduğu iddia edilen sarığı sonrası şimdide tarikat düğünündeki çiçekten Mercedes gündem oldu. Menzil tarikatının liderlerinden Fevzeddin Erol'un oğlunun 3 gün 3 gece süren düğününde çekildiği iddia edildiği görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayındaki sarığı gündem olmuş, söz konusu sarığın ünlü bir markaya ait olduğu ve değerinin 26 bin TL olduğu iddia edilmişti. Bugün ise Menzil tarikatı liderlerinden Fevzeddin Erol’un oğlunun çiçeklerle süslü son model arabası sosyal medyanın gündemine oturdu.

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TARİKAT DÜĞÜNÜNDE 'ÇİÇEKTEN MERCEDES'

Tarikat liderlerinden Fevzeddin Erol’un oğlunun düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

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Söz konusu görüntülerdeki üzeri tamamen çiçeklerle kaplı Mercedes marka gelin arabası dikkat çekti.

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3 GÜN 3 GECE SÜREN DÜĞÜN

Görüntülerin Erol'un oğlunun 3 gün süren Eskişehir'deki düğününde çekildiği iddia edildi.

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'26 BİN LİRALIK SARIK' İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün de Ekol TV’de katıldığı bir programda sarığı gündem olmuştu.

26 bin lira değerinde olduğu ve ünlü markaya ait olduğu iddia edilmişti.

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Sarığın hangi marka olduğunu bilmediğini belirten Cübbeli Ahmet ise şunları söylemişti;

'Hangi marka olduğunu bilmiyorum. Gavurların yaptığı kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır. Yani gavurların yaptığı arabaya binmek helaldir, gavurların yaptığı uçağa binmek helaldir. Markaya takılmamak lazım. Onlar pahalı şeylerdir. Bana hediye bir şeyler gelir. Ben gidip marka mağazadan bir şey almam. Hediye gelmiş olabilir. Çok taklit de var. Ben anlamam ki taklit de olabilir.'


Express


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Anahtar Kelimeler:
düğün tarikat
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