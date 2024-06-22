CHP'li Şerafettin Bahadır'ı dövüp, silahla vurdular! MHP'li isimlere şok suçlama... Özgür Özel'den sert açıklama: Seçim sonuçlarını hazmedemediler!

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde CHP'nin kazandığı MHP'nin kaybettiği ilk seçim iptal edilmiş, tekrarlanan seçimi yine CHP kazanmıştı. 31 Mart 2024’de yapılan ilk seçim sonuçları sonrası, şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın “Topal” şarkısı eşliğinde oyun oynayan ve görüntüleri paylaşılan CHP’li Pınarbaşı Belediye Üyesi Şerafettin Bahadır akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağından vurulduğu belirtilen Bahadır, önce Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne, ardından da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bahadır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI MHP'Lİ İSİM Mİ YAPTI?

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre; CHP’i Bahadır’ın, seçimi kaybeden Pınarbaşı Eski Belediye Başkanı MHP’li Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu tarafından vurulduğu ve Uzunluoğlu’nun gözaltına alındığı iddia edildi.

SAYMAZ: "DÖVDÜKTEN SONRA VURDU"

Saldırının detaylarını ilişkin bilgiler paylaşan gazeteci İsmail Saymaz "İddiaya göre… Önceki belediye başkanı MHP’li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve beraberindekiler CHP’li belediye meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ı dövdükten sonra ayağından vurdu." ifadelerini kullandı.

"YAKINLARI MHP'Lİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY’U SUÇLUYOR"

Silahlı saldırı sonrsı Pınarbaşı Belediye Meclis üyesi Şerafettin Bahadır’ın ailesi ve CHP’liler hastanede toplanırken, Saymaz yaptığı paylaşımda "Yakınları Bahadır’ın iki aydır tehdit edildiğini söylüyor ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u suçluyor." dedi.

"İKİ AYDIR TEHDİT EDİLİYOR. AZMETTİRİCİ ÇOK BELLİ"

Hastanede kaydedilen görüntülerde, hastaneye gelenlerin "Önce sopayla dövüyorlar, sonra silahla vuruyorlar. İki aydır tehdit ediliyor. Azmettirici çok belli. MHP’li Memduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve Baki Ersoy. Bu ne ya. Sürekli tehdit ediyorlar." dediği görüldü.

Öte yandan Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'li Bahadır'a yapılan saldırı sonrası MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’un saldırıdan hemen önceki paylaşımı gündem oldu. İptal edilen seçimin olduğu gece Pınarbaşı sandık kurulu üyelerine ettiği sinkaflı sözlerle tartışma yaratan Ersoy, şu mesajı paylaşmıştı:

“Namını malından, dinini canından, ahiretini dünyasından üstün tutanlar için cenk düğündür. Bazen kazanmanın yolu feda etmekten geçer.”

MHP'Lİ ERSOY'DAN İDDİALARA YANIT

Yaşanan saldırı ve ortaya atılan iddiaların ardından MHP'li Ersoy'dan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı;

"Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen menfur bir saldırı sebebiyle şahsımı hedef gösteren; azmettirici olduğum ve olayda dahilim bulunduğunu iddia eden kim varsa hepsiyle ilgili hukuki müracaatlarımızı avukatlarım aracılığıyla vakit kaybetmeden başlatıyorum. Olayın muhataplığına ve iddialara bakıldığında maalesef karşılaştığımız hadise, insanların engeliyle dalga geçilip başlatılan bir tahrik sürecidir. Aile meselesine, siyasi yafta vurarak şahsıma ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne iftira atan özellikle medya tetikçileri ve herkesle hukuk önünde hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz.Bu vesileyle hastanede tedavi altına alınan Pınarbaşılı hemşehrimize acil şifalar diliyorum."

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı. Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar" dedi.

‘GÖRÜLEN TEK ŞEY ACİZLİĞİNİZ VE ÇARESİZLİĞİNİZDİR’

Özel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık. Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi. Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir."

(DHA)





