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CHP'li isimden, eski bakan Turhan ile ilgili olay iddia! Cüneyt Özdemir canlı yayında tepki gösterdi: 'Nasıl düzen ama...'

08.07.2024 16:18
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini ifade etti. Yavuzyılmaz, Turhan hakkında "Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik." iddiasında bulundu. Cüneyt Özdemir ise "İhaleleri veriyorsunuz sonra ayrılıp o şirketin başına tekrar geçiyorsunuz. Nasıl ‘düzen’ ama" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'li isimden, eski bakan Turhan ile ilgili olay iddia! Cüneyt Özdemir canlı yayında tepki gösterdi: 'Nasıl düzen ama...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini iddia etti.

"1 MİLYAR 338 MİLYON ADET ARAÇ GARANTİSİ"

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaparsa AK Parti yapar! Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.

İşletmeyi oluşturan şirketler; Kolin, Limak, Cengiz, Kalyon. Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’: 1 Milyar 338 Milyon Adet Araç! Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor.

Cahit Turhan’ın bakanlık dönemi: 9 Temmuz 2018 - 27 Mart 2020
İdare ve Görevli Şirketler arasında ilave araç geçiş garantileri verilmesiyle ilgili 2 No’lu mutabakatnamenin imzalandığı tarih: 16 Eylül 2019”

CÜNEYT ÖZDEMİR ŞAŞIRIP KALDI: NASIL 'DÜZEN AMA...

Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalındaki yayında bu iddialarla ilgili konuştu.

Özdemir, "Devletten ihalelelr alan bir şirkette üst düzey yöneticisiniz, ayrılıp o şirkete ihale veren bakanlığın başına geçiyorsunuz. İhaleleri veriyorsunuz sonra ayrılıp o şirketin başına tekrar geçiyorsunuz. Nasıl ‘düzen’ ama…" ifadelerini kullandı.

SFGSDG

Express


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Deniz Yavuzyılmaz
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