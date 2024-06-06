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CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den hakkındaki 'akrabalarını işe aldı' iddialarına yanıt! "Çalışıyor ve çalışacak"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.06.2024 12:09
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkındaki 'akrabalarını işe aldı' iddialarına yanıt verdi. Özer'in iddialara yanıt verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den hakkındaki 'akrabalarını işe aldı' iddialarına yanıt! "Çalışıyor ve çalışacak"

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

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"ÇALIŞIYOR VE ÇALIŞACAK"

Özer kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık şu cevabı verdi:

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“Bu alanda Esenyurt’ta koyabileceğim adam yoktur. O yüzden dışarıdan getirdim. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversite genel sekreterlik yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış o alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak"

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt CHP akraba
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