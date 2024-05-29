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Çevreci Hatice nine! Hapsi isteniyordu, çanta dolusu para detayı... Herkes o konuşmasını paylaşıyor: Korkmadım! Yılmadım!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.05.2024 09:34
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Denizli'de açılmak istenen kömür madenine karşı mücadele eden 75 yaşındaki Hatice Kocalar, maden şirketi çalışanını yaralamaktan suçlu bulundu. Çevreci Hatice ninenin, mahkeme çıkışı yaptığı konuşma sosyal medyada adeta viral oldu. "Korkmuyorum! Yılmıyorum" diyen yaşlı kadın konuşmasında para dolusu çanta detayını da anlatırken, büyük alkış aldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde açılmak istenen kömür madenine karşı köylülerin yıllardır mücadelesi devam ediyor. Söz konusu madenin Acdan'da tarım alanlarını, bahçelikleri ve zeytinlikleri altüst ettiğini savunan çevrecilerle maden şirketi sık sık karşı karşıya geldi.

Süreç sonunda termik santral projesi 2020'de iptal edildi. 2 yıl sonra ise 14 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Avdan’da yaklaşık 3,8 milyon metrekare büyüklüğünde tarım arazisi, linyit işletme ruhsatlı sahalarda maden üretimi için acele kamulaştırıldı.

Avdanlılar, kararın ardından şirketin maden çalışmalarına başlamak için arazilerine girmeye başladığını iddia ederken; 75 yaşındaki Hatice Kocalar mücadelesinden vazgeçmeyenler arasındaydı.

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75 YAŞINDAKİ HATİCE KOCALAR, MADEN ŞİRKETİ ÇALIŞANI YARALAMAKTAN SUÇLU BULUNDU

75 yaşındaki kadın, hakkında maden şirketi çalışanlarını "darp ettiği" gerekçesiyle dava açıldı.

Birden fazla kişiyi "basit yaralamadan" suçlu bulunan ve 5 yıla kadar hapsi istenen Kocalar, 4480 TL para cezasına çarptırıldı.

MAHKEME ÇIKIŞI KONUŞMASI VİRAL OLDU

Mahkeme çıkışı bir açıklama yapan 75 yaşındaki Kocalar'ın konuşması sosyal medyada adeta viral oldu. Gazeteci İsmail Küçükkaya da Kocalar'ın konuşmasındaki bir kesiti "Korkma! Yılma Hatice annem." notuyla paylaştı.

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Söz konusu konuşmada Kocalar, şu ifadeleri kullandı;

"ÇANTA DOLUSU PARA TEKLİF ETTİLER"

"Kepçelerle çiğneyecek oldular korkmadım! Yılmadım! Çanta dolusu para teklif ettiler kanmadım, almadım. Korkmadım, korkmam. Alnım açık başım dik.

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"BEN CUMHURİYET KADINIYIM"

Ben Cumhuriyet kadınıyım. Ben toprağımı savundum. Ben eğitim görmedim, öğüt gördüm. Yürüye yürüye koca dağlar yol olur. Korunmazsa yeşil ova çöl olur. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Benim şanım kalsın, toprağımı koruduğum için."

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Anahtar Kelimeler:
Denizli çevre
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