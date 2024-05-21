Cem Küçük’ten dikkat çeken ‘Süleyman Soylu’ iddiası! Tolga Şardan o bilgileri nerden alıyordu?

Gazeteci Cem Küçük katıldığı bir canlı yayında Ayhan Bora Kaplan olayıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Küçük açıklamasında, gazeteci Tolga Şardan’ın Süleyman Soylu ile ilgili yazdığı yazıların bilgilerini Ayhan Bora Kaplan olayıyla ilgili tutuklanan polislerden aldığını öne sürdü.

Cem Küçük, Tolga Şardan’ın ‘Süleyman Soylu’ yazıları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Altında olanlardan haberdar değilsen senden birileri bir şey saklıyorsa biraz mukayyet olacaksın o zaman. Ben bilmiyorum ne demek ya! Adamların olacak öğreneceksin. Herkese güvenmeyeceksin. Böyle bir bahane olmaz ki. Süleyman Bey’e işte Tolga Şardan’a sızdırıp yüz tane yazı yazdırdılar adama bu konu ile ilgili işte bu polisler yaptı onu. İşte Soylu mafya ile bağlantılı, Soylu şununla bağlantılı… Tolga Şardan onlar o bilgileri uyduruk olanları bu polislerden alıyordu. Bu kadar yazı çıkıyor biri de demiyor ki kardeşim bu uyduruk de demiyor yani! O da enteresan değil mi!”





