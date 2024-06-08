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Canlı yayında şaşırtan anlar: Vurdukça etrafa saçıldı! 'Çok şifalı' diyerek anlattı: Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.06.2024 14:55
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Mantar Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, Oylum Talu ile Hafta Sonu adlı programa konuk oldu. Mantarların sihirli dünyasından bahseden Erol, puf mantarının şifasından bahsetti.

Canlı yayında şaşırtan anlar: Vurdukça etrafa saçıldı! 'Çok şifalı' diyerek anlattı: Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor

Mantar Uzmanı olarak bilinen Dr. Selime Semra Erol Ekol Tv'de yayımlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu adlı programda anlattıklarıyla dikkat çekti. Mantarların gizemli dünyasından bahseden Erol puf mantarının içinden çıkan sporların yaraların üzerinde uygulandığından hızlıca kan durdurabildiğini söyledi.

"ÇOK ŞİFALI"

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Mantar Uzmanı Dr. Selime Semra Erol, "Puf mantarı çok kıymetli. Bu içinden çıkan mantar sporları özellikle mayalar ve aztekler, doğumlardan sonra anne ve bebekte kan durdurucu olarak kullanıyorlardı. Bu sporlar çok şifalıdır."

KAN DURDURUCU ÖZELLİĞE SAHİP

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Ben arazide herhangi bir yerim çizildiğinde hemen bu sporlardan alıp biraz ıslatarak yaralı bölgeye sürdüğümde kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor. Hastalarda daha çok yara iyileşmesi için, kan durdurucu yara bandı görevi için kullanılıyor. Taze hali yeniyor turp tadında." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mantar
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