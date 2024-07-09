Canlı yayında gergin anlar! Şaban Sevinç'e kızan Buket Aydın stüdyoyu terk etti

TV100'de yayınlanan 'Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade' programına konuk olan Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında canlı yayında tartışma çıktı.

"BU YAYINI TERK EDİYORUM"

Sevinç'in 'kredi kartı' ile ilgili bir sözüne tepki gösteren Aydın "Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Twitter'de sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç. Kim yönlendiriyor seni. Ben bu yayını terk ediyorum" dedi.

"ÇOK AYIP"

Ayağa kalkan Aydın, Sevinç hakkında sert sözler sarf etmeye devam ederek stüdyoyu terk etti. Sevinç ise "Çok ayıp" yanıtını verdi.









