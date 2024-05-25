Canlı yayında açıklama yapması bekleniyordu! Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Gündemden düşmeyen suikast ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanıp kabul edilmişti. 22 şüphelinin bulunduğu davanın ilk duruşması ise 1 Temmuz'da Ankara'da görülecek.

SALDIRIYA UĞRADI

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade veren Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, 4 kişinin saldırısına uğradı. Zengin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım."

4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım. — Ömer Zengin (@omerzenginbafra) May 25, 2024

BU AKŞAM YAYINA KATILACAKTI

Zengin'in bu akşam katılacağı canlı yayında ilk kez soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı duyurulmuştu.







