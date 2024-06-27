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Çanakkale depremi sonrası Naci Görür korkuttu: "Bu zonun devamında Marmara depremini bekliyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.06.2024 09:14
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Çanakkale'de dün gece saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara yine beklenen büyük Marmara depremi geldi. Gökçeada açıklarında meydana gelen depremin Ege Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Fay Zonunda meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür Marmara'yı işaret etti: Devamında Marmara depremini bekliyoruz!

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür korkuttu: "Bu zonun devamında Marmara depremini bekliyoruz"

Çanakkale'de dün gece saat 22.50'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı. Ege Denizi'nde Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4.4 olarak duyurdu.

Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR, MARMARA'YI İŞARET ETTİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremini işaret ederek uyardı.

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Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sıg bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"

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