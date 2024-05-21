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Bursa'da ev sahibi ve kiracı tartışması başka boyuta taşındı! Kiracısına kızıp evi havaya uçurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.05.2024 18:21
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Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan olaylar gün geçtikçe kötü bir hal alıyor. Bursa'da da yaşanan ev sahibi kiracı olayı 'yok artık' dedirtti. Ev sahibine kızan kiracı evi havaya uçurdu. Binada ağır hasar oluştu. Kiracı yaralandı. İşte detaylar...

Bursa'da ev sahibi ve kiracı tartışması başka boyuta taşındı! Kiracısına kızıp evi havaya uçurdu

Ev sahibi ve kiracı arasında sonunda bu da oldu! Kiracı ev sahibi arasında sular durulmazken Bursa'da ev sahibine sinirlenen kiracı yaptığıyla şoke etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibiyle bilinmeyen nedenle tartışan kiracı A. S., 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.

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EVİ HAVAYA UÇURDU!

Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

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KİRACININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Yaralanan kiracı Sercen, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kiracı ev sahibi
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