Brad Pitt hastalığı Türkiye'de! Etel Baler fark etti, 'yüz körü' olduğuna inanamadı... Kendi yüzlerini bile tanıyamıyorlar!

Tüm dünyanın, ünlü aktör Brad Pitt'le öğrendiği 'prosopahnasıa' hastalığı bir anda yeniden gündem oldu. Bu hastalığa yakalananlar eşinin, arkadaşının, dostunun yüzlerini unutup ayırt edemezken; kimileri en yakınındakini bile tanıyamıyor. Hatta gün geliyor, kendi yüzünü bile unutuyor.

BRAD PITT HASTALIĞI TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Tüm dünyanın Brad Pitt hastalığı olarak bildiği söz konusu hastalığın Türkiye'de de olduğu ortaya çıktı. Cemiyet hayatının ünlü ismi Etel Baler, 'prosopahnasıa' hastası olduğunu söyledi.

"YALNIZ DEĞİLMİŞİM"

Show Haber'e konuşan Baler, "Brad Pitt'le duyulunca ve bunu okuyunca 'Aa bundan bende de var' dedim. Bunu ondan sonra sosyal medyada paylaştığımda çok enteresan bir şekilde, 45-46 kişi kendilerinde de olduğunu yazdı. Öğrendim ki yalnız da değilmişim." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA VAR"

Bu durumun çocukluğundan bu yana kendisinde olduğunu belirten Baler; "Çocukluğumdan beri, bir insanı görüyorum, tanışıyoruz, konuşuyoruz. Ertesi gün gördüğümde ise onu tanımamanın imkanı yok. Kesinlikle iki surat arasındaki farkı ya da benzerliği anlayamıyorum. Ertesi gün yanıma falan oturuyor diyelim ben 'merhaba' demiyorum. Bir garip oluyor." dedi.

Başına gelen ilginç olaylardan birini anlatan Baler, "Masada oturuyoruz kız arkadaşlarımla. Masadan bir kız arkadaşım kalktı, tuvalete gitti. Uzaktan geliyor. Uzaktan gelirken baktım 'Ne kadar hoş bir kız geliyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Kendi yüzünü ve çocuklarının yüzlerini unutmadığını belirten Baler, ancak karşılaştığı kimselerin yüzlerini hatırlayamadığını söyledi.

TEDAVİSİ VAR MI?

Bugüne kadar söz konusu hastalıkla ilgili pek çok tedavi yöntemi geliştirilse de bugüne kadar hiçbir sonuç elde edilemedi.







