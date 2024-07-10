Bolu Dağı polemiği devam ediyor! Faruk Özlü, Özcan'ın o sözlerini hatırlattı: 'İstifa et'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki 'Bolu Dağı' tartışması devam ediyor. Özlü, Bolu Dağı’nın coğrafik alanının Düzce’de olduğunu belirterek, “Bolu bir ovadır” demişti.

Özcan ise Özlü'ye "Bolu dağı adı üstünde Bolu’nun dağıdır.Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin..Eski ilçemiz Düzce’yi kasabaya çevirdin! Bu başarısız hareketlerle AKP’nin kalesi olan Düzce’yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak!! Alırım elinden bak Akçakoca’yı!" yanıtını vermişti.

ÖZCAN: 'KEŞKE TÜRKÜCÜ SEÇİLSEYDİ'

Son paylaşımda Özcan "Bir önerim var bu arada Faruk Özlü, Kaynaşlı, Akçakoca ve Yığılca’ya sandık koyalım, bakalım Bolu’ya mı bağlanmak istiyorlar…kocaman bir köy haline getirdiğin Düzce’ye mi bağlı kalmayı tercih ediyorlar? Hodri meydan! Düzce senin gibi bir beceriksizi hak etmiyor! Keşke türkücü seçilseydi" dedi.

Bir önerim var bu arada @Dr_Faruk_Ozlu,Kaynaşlı, Akçakoca ve Yığılca’ya sandık koyalım, bakalım Bolu’ya mı bağlanmak istiyorlar…kocaman bir köy haline getirdiğin Düzce’ye mi bağlı kalmayı tercih ediyorlar? Hodri meydan! Düzce senin gibi bir beceriksizi hak etmiyor! Keşke türkücü… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 10, 2024

ÖZLÜ: 'SÖZÜNE SADIK OL VE İSTİFA ET'

Bu paylaşım üzerine Özlü, "Çok iyi kıvırtmışsın, bu konuda çok iyisin Tanju Özcan. Sözüne sadık ol ve istifa et. Hala o görevde bulunmaya utanmıyor musun?" dedi.

Çok iyi kıvırtmışsın, bu konuda çok iyisin @tanjuozcanchp.



Sözüne sadık ol ve istifa et.



Hala o görevde bulunmaya utanmıyor musun? pic.twitter.com/DTAGMkyk0f — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) July 10, 2024



