Boğuk bir ses duyuldu, mezardan 4 gün sonra sağ çıktı! Bir dizi sır perdesi böyle aralandı... Kurtarıldığı gibi her şeyi anlattı

Moldova'da polisler, öldürülen 74 yaşındaki kadının cinayet mahallinde araştırma yapıyordu... O sırada bir adam diri diri gömüldüğü mezardan çıktı. Polisler tarafından mezarda bulunan adamın anlattıkları ise cinayetle ilgili yeni detayların gün ışığına çıkmasını sağladı. İşte ancak film senaryolarında karşılaşılabileceği düşünülen olayın ayrıntıları...

BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPAN POLİSLER BOĞUK BİR SES DUYDU

ATV Haber'de yer alan habere göre; Moldova'da 62 yaşındaki bir adamın hayatını, bir cinayet soruşturması kurtardı. Ekipler gittikleri bölgede, 74 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin bulunduğu evin çevresinde kanıt arıyordu. Dikkatli bir şekilde araştırma yapan ekipler bir anda boğuk bir sesin duyulduğunu fark etti. Ancak o ses toprağın altından geliyordu. Polisler, ellerine kürek alarak boğuk sesin geldiği noktayı kazmaya başladı.

4 GÜN SONRA TOPRAĞIN ALTINDAN SAĞ ÇIKTI

Ardından derme çatma mezardaki kazıdan adeta bir mucize çıktı. Diri diri gömülmüş olan adam, 4 gün sonra toprağın altından sağ olarak çıktı. Olayın ardındaki sır da böylelikle aydınlanmış oldu.

Kurtarılan adam, cinayet zanlısı olan 18 yaşındaki şüpheliyle alkol aldığı sırada tartışma yaşandığını, sonrasında gencin kendisine saldırdığını anlattı.

Genç katil zanlısının adamı gömdükten bir gün sonra ise 74 yaşındaki kadını öldürdüğü tahmin ediliyor. Şimdi o genç, ömür boyu hapisle yargılanacak.







