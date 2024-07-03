Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu defa adres Konya: İşin içinde nişanlısı da var

Bir Seçil Erzan vakası daha yaşandı. Bu sefer ki adres Konya oldu. Bir özel bankada çalışan P.Y. zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdi. P.Y.'nin paranın bir kısmını nişanlısına gönderdiği ortaya çıkarken ifadesinde "Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim" dedi.

TUTUKLANDILAR

Konya'da özel bir bankasının avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğün'e giderek, şubelerinde çalışan P.Y.'nin 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

Bunun üzerine P.Y. ve paranın bir kısmını gönderdiğini ileri sürülen nişanlısı S.A. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"KALDIRAÇLI İŞLEMLEMLER DE PARAYI KAYBETTİM"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre P.Y. banka müfettişlerine olayı bir bir anlattı. P.Y., "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve S.A.'nın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım.Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise S.A.'nın hesabına yönlendirdim. Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım dedi" dedi.

LÜKS OTELLERDE TATİL İDDİASI

Bankacı ve nişanlısının sık sık tatile gittiği, lüks otellerde kaldığı da ileri sürüldü.







