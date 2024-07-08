Bir anda 3. parti oldular! Erken seçim konuşulurken, seçim anketi geldi... İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark ve partilerin son oy oranları

Siyasette erken seçim tartışmaları muhalefetin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olurken, iktidar cephesi ise kapıları kapattı. 31 Mart'taki yerel seçimlerde yıllar sonra birinci parti olan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, ekonomik tabloya göndermeye yaparak "Geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" ifadelerini kullandı.

SON SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Ankara kulislerinde 'erken seçim' gündemi iyiden iyiye konuşulmaya başlarken, Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi geldi. 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen son seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK

2 bin 400 kişiyle yapılan seçim anketinde son seçimlerde birinci parti çıkan CHP iler iktidardaki AK Parti arasındaki oy farkı dikkat çekti. Yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre CHP yüzde 29'la birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 26.1 oldu.

KARARSIZLAR 3. PARTİ

Yöneylem Araştırma'nın yaptığı ankette kararsızların oy oranı da dikkat çekti. Yüzde 10 oy oranına sahip kararsızlar anket sonuçlarına göre 3. parti oldu.

Aynı ankette "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 5.7 olarak ölçüldü.

Yöneylem Araştırma'nın yaptığı ankette partilerin oy oranları şöyle oldu;



CHP - Yüzde 29

AK Parti - Yüzde 26,1

MHP - Yüzde 7,7

DEM Parti - Yüzde 7,6

İYİ Parti - Yüzde 3,7

Zafer Partisi - Yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi - Yüzde 3,2

TİP - Yüzde 1

Diğer - Yüzde 2,6

Kararsız - Yüzde 10

Oy kullanmam - Yüzde 5,7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan oy oranları ise şöyle;

CHP - Yüzde 34,5

AK Parti - Yüzde 31

MHP - Yüzde 9,1

DEM Parti - Yüzde 9,1

İYİ Parti - Yüzde 4,4

Zafer Partisi - Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi - Yüzde 3,8

TİP - Yüzde 1,1

Diğer - Yüzde 3







