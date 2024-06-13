Bayramda hava nasıl olacak? Bir düşüp bir yükselecek! Orhan Şen açıkladı... İstanbullular sağanağa dikkat! Meteoroloji son dakika 13 - 17 Haziran hava durumu

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı düşecek mi? Bayramda yağmur var mı? Kurban Bayramı'nda bayram ziyaretine ya da tatile gitmeyi düşünen vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu paylaştı ve bugün sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtip bazı bölgeler için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Diğer yandan Meteoroloji'den Kurban Bayramı'nın ilk iki gününü de kapsayan 5 günlük tahmin de geldi. Peki, arife günü, pazar günü ve pazartesi günü hava nasıl? Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen bu soruyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Meteoroloji son dakika il il 13 - 17 Haziran hava durumu tahmini...

"ARİFE GÜNÜ İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşırı sıcaklara Cuma da devam. Ülkenin batısı ve iç anadolu aşırı sıcak olacak. Rüzgâr İç Ege'de kuzeybatıdan kuvvetli. İstanbul 33, İzmir 40, Antalya 33, Ankara 35." dedi.

Şen paylaşımının devamında ise "Cuma akşamı ve arife İstanbul'da sağanak yağış var. Arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek. Pazartesi tekrar yükselir." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

13 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ







