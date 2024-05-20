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'Batıya yerleşmeli' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ile dikkat çekti! '7 büyüklüğüne dek deprem...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.05.2024 14:40
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6 Şubat deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Balıkesir'e dikkat çekti. Bölgedeki kırıkların 30 yılda bir 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğine vurgu yapan Ercan, Balıkesir'in ovaya değil, batıya yerleşmesi gerektiğini savundu.

'Batıya yerleşmeli' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ile dikkat çekti! '7 büyüklüğüne dek deprem...'

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası uzmanların depremlerle ilgili yaptığı açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Özellikle deprem felaketinin ardından açıklamalarıyla gündem olan isimlerden bir tanesi de jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan olmuştu. Farklı illerle ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Ercan, son olarak yaptığı bir paylaşımla Balıkesir'e dikkat çekip uyarıda bulundu.

"30 YILDA BİR 7 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir" ifadelerini kullandı.

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"BATIYA YERLEŞMELİ"

Ercan paylaşımının devamında ise "Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli" dedi.

ÖVGÜN

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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