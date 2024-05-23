Başıboş köpek düzenlemesi geliyor! Mustafa Varank: Uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim

AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili teklifin hazırlıklarında sona gelindi. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi. İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. AK Parti kaynakları, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

"UYUTMA DAHİL TÜM TEKLİFLERİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİM"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpekleri düzenlemesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Varank, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, başıboş sokak köpeklerinden ötürü ciddi sıkıntı içinde. Ölümle sonuçlanan sayısız vaka, travma yaşayan onca yavrumuz, hayatları sönen nice insanımız var. Biz inanıyoruz ki: insan eşref-i mahlukattır, insan hayatından daha kıymetlisi yoktur.

Annelerimizin çocuklarını okula göndermeye, yaşlılarımızın sokakta yürümeye endişe ettiği bir düzende sorumluluk bize, tüm siyasetçilere aittir.

Bursalı hemşehrilerimizin TBMM'deki temsilcisi olarak bu sorunun çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize İl Başkanı'nın istifasıyla ilgili, "Teşkilat başkanlığımızın olağan gündemi var. Bu çerçevede çeşitli yerlerde pekiştirmeyle ilgili adım atılacak. Bazı yerlerde değiştirmeyle ilgili atılacak. Bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili bu şekilde tasarruf olacak. Dolayısıyla bu AK Parti Teşkilat Başkanlığımızın olağan gündemi çerçevesinde yürüyen işler" dedi.

Soruları da yanıtlayan Çelik, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini kaydetti.

"BU KÖPEKLERİ UYUTALIM DEMENİN TUTARLI BİR TARAFI YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başıboş köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemeye bugün değindi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizde bir sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğu bir gerçektir. Son günlerde basından takip edebildiğimiz kadarıyla bu konuda bir hazırlık var. Taslak görmüş değiliz henüz. Ancak TBMM insan kaynağı ile verilen emekle Ocak 2020'de grubu bulunan partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kurdu raporda bu soruna yer verildi. Akademisyenler dinlendi bu konuda çok iyi bir rapor ortaya çıktı. Bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır diyor raporda at yarışından aktarılacak paylar ve idari cezalardan aktarılacak paylarla bağışlardan oluşmalıdır.

Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. Uyutma hastalar tedavi edilemeyen hayvanlar saldırganlığı önlenemeyen hayvanlar üzerinde son tedbir olarak bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Etkin kısırlaştırma ile hızlı bir düşüş yaşanacaktır."





