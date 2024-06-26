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Bakan Yerlikaya'nın sözlerine Müge Anlı'dan yanıt geldi: TV programlarına laf söyleyene kadar vatandaşa kulak versinler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.06.2024 13:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde gündüz kuşağı programlarını hedef alarak, 'o tür yayınları kabul etmiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı'dan Bakan Yerlikaya'nın bu sözlerine canlı yayında yanıt geldi. Anlı'nın, 'Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var.' sözleri dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya'nın sözlerine Müge Anlı'dan yanıt geldi: TV programlarına laf söyleyene kadar vatandaşa kulak versinler

Gündüz kuşağı programları zaman zaman Türkiye'nin gündemini belirleyerek tartışmaların ortasında kalıyor. Yayınları eleştiren de oluyor destekleyen de. Gündüz kuşağı programlarına son tepki İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gelmişti.

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MÜGE ANLI'DAN YANIT

Bugünkü programında isim vermeden açıklamalarda bulunan Anlı, “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler." ifadelerini kullandı. Anlı ayrıca şahsına söylenmeyen laflara prensip olarak cevap vermediğini belirterek, 'Taş altında kalırım laf altında kalmam.' dedi.

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Müge Anlı bugünkü yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var. Söylemekten de çekinecek bir durumum da yok. Ama şahsi olarak bana bir şey söylendiğinde cevap vermeyi prensip edindiğim için şahsen söylendiğinde cevap veriyorum. Taş altında kalırım laf altında kalmam. Hele ki haklı olduğumu bildiğim hiçbir konuda. Bunu da popülasyon yaratmak için söylemiyorum."

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında gündüz kuşağı programlarını hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"O TÜR YAYINLARI KABUL ETMİYORUM"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması."

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Müge Anlı Ali Yerlikaya
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