Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması! 'Rapor tamamlandı, savcılığa teslim edildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan raporun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini açıkladı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda" açıklamasını yaptı.
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