Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması! 'Rapor tamamlandı, savcılığa teslim edildi'

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda" açıklamasını yaptı.

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