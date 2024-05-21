MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması! 'Rapor tamamlandı, savcılığa teslim edildi'

Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması! 'Rapor tamamlandı, savcılığa teslim edildi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.05.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan raporun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması! 'Rapor tamamlandı, savcılığa teslim edildi'

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ev sahibi ve kiracı tartışması başka boyuta taşındı! Kiracısına kızıp evi havaya uçurduBursa'da ev sahibi ve kiracı tartışması başka boyuta taşındı! Kiracısına kızıp evi havaya uçurdu
Türk gazeteci İran'da uyarıldı: "Değiştirmemi istediler"Türk gazeteci İran'da uyarıldı: "Değiştirmemi istediler"
Çok konuşulacak iddia! 'Görev alma ihtimali var...'Çok konuşulacak iddia! 'Görev alma ihtimali var...'
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Ayhan Bora Kaplan
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.