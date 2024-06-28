Bakan Şimşek'in paylaşımını küfürlü şekilde paylaşmışlardı! İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama: 'Siber saldırıya uğradık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabından 'Başardık' paylaşımını yapmıştı.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

İBB ULAŞIM DAİRE'NİN HESABINDAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Bu paylaşım sonrası İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın resmi hesabı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tweetini küfürlü şekilde alıntıladı.

"SİBER SALDIRIYA UĞRADIK"

Tepki çeken paylaşım sonra İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli Takipçilerimiz;

Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız."

Değerli Takipçilerimiz;



Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/dTz2Da07Bi — Ulaşım İstanbul (@ulasimistanbul) June 28, 2024







