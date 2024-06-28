  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Bakan Şimşek'in paylaşımını küfürlü şekilde paylaşmışlardı! İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama: 'Siber saldırıya uğradık'

Bakan Şimşek'in paylaşımını küfürlü şekilde paylaşmışlardı! İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama: 'Siber saldırıya uğradık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.06.2024 19:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın resmi hesabı tarafından küfürlü bir şekilde alıntılandı. Tepki çeken olay sonrası yapılan açıklamada hesabın siber saldırıya uğradığı ifade edildi.

Bakan Şimşek'in paylaşımını küfürlü şekilde paylaşmışlardı! İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama: 'Siber saldırıya uğradık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabından 'Başardık' paylaşımını yapmıştı.

İBB ULAŞIM DAİRE'NİN HESABINDAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Bu paylaşım sonrası İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın resmi hesabı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tweetini küfürlü şekilde alıntıladı.

1

"SİBER SALDIRIYA UĞRADIK"

Tepki çeken paylaşım sonra İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli Takipçilerimiz;

Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız."


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'a daha canlı yayın bitmeden soğuk duş! DonakaldıBiden'a daha canlı yayın bitmeden soğuk duş! Donakaldı
Eylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdiEylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdi
Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Cevap gecikmediCristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Cevap gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek ibb
İlginizi Kulis Çekebilir
Daha canlı yayın bitmeden yalanlandı! Biden düelloda donakaldı, moderatörler araya girdi

Daha canlı yayın bitmeden yalanlandı! Biden düelloda donakaldı, moderatörler araya girdi

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdi

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili dikkat çeken gelişme! ABD görüşünü savcılığa bildirdi

Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

Cristiano Ronaldo'nun annesinden 'Mahsun Karaca' paylaşımı! Röportaj Adam'dan cevap gecikmedi

Müge Anlı'dan Bakan Yerlikaya'yla ilgili yeni açıklama: Bir şey söylemek istesem arar söylerim

Müge Anlı'dan Bakan Yerlikaya'yla ilgili yeni açıklama: Bir şey söylemek istesem arar söylerim

Bir gecede daire başkanı olmuştu... Ticaret Bakanlığı'ndan ilginç 'Aynur Tuncar' açıklaması: 8 ay önce atandı!

Bir gecede daire başkanı olmuştu... Ticaret Bakanlığı'ndan ilginç 'Aynur Tuncar' açıklaması: 8 ay önce atandı!

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür korkuttu: "Bu zonun devamında Marmara depremini bekliyoruz"

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür korkuttu: "Bu zonun devamında Marmara depremini bekliyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.